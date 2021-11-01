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قصة صور.. أحمد ياسر ريان "للفرص عنوان"

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن أحمد ياسر ريان، المحترف فى صفوف ألتاى التركى، تحاصره الفرص القوية، بعد منحه فرصة الاحتراف واستدعائه لصفوف منتخب مصر بقرار من كارلوس كيروش، المدير الفنى للفراعنة.

ويمتلك أحمد ياسر ريان مقومات هجومية كبيرة تستطيع أن تصنع الفارق لأى فريق يلعب فى صفوفه، خاصة أنه لا يزال لديه طموح قوى لإثبات الذات.

 

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة كيروش، على استدعاء أحمد ياسر ريان، مهاجم ألتاى التركى، لمعسكر الفراعنة المقبل، الذى تتخلله مباراتى انجولا والجابون يومى 12 و16 نوفمبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

 

كما أن تألق أحمد ياسر ريان في الظهور الأول له في الدوري التركي يجعله محط أنظار الأندية الأوروبية الكبرى، وسط انتظار مستقبل باهر في أوروبا. 

 

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد ياسر ريان فى الصور التالية:

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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