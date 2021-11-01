شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: الفوز على البنك جاء بشق الأنفس.. ويشيدا بإصرار لاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أن الفوز بالأمس على البنك الأهلى، جاء بشق الأنفس، مشيدا بلاعبى الأحمر لإصرارهم على الفوز والمنافسة بقوة على صدارة بطولة الدورى.

وكتب موسيمانى، عبر حسابه على تويتر، صباح اليوم، الاثنين: "الفوز بشق الأنفس! أحسنتم يا رفاق.. نحن نسير لهدفنا".



موسيمانى

وتغلب فريق الأهلى، على نظيره البنك الأهلى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد الأهلى والسلام ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلى للنقطة السادسة فى صدارة الدورى، بينما توقف رصيد البنك الأهلى عند 3 نقاط فى المركز السادس.

وبفوز الأهلى على البنك الأهلى، الليلة الماضية، يكون الأحمر قد حقق انتصاره الأول على البنك فى الدوري، بعدما تعادل معه فى مباراتى الموسم الماضي، حيث انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل السلبى ولقاء الدور الثانى بالتعادل 1/1.