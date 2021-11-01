شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"58" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الأثنين، أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى الأسبق، بعيد ميلاده رقم 58 لاسيما أنه من مواليد الأول من نوفمبر 1963.

ويملك أحمد سليمان تاريخا طويلا من العطاء مع كرة القدم المصرية لاسيما عندما كان أحد أفراد الجهاز الفنى للفراعنة المتوج بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات فضلا عن تحقيقه برونزية كأس العالم للشباب عام 2001 مع شوقى غريب وكأس الأمم الإفريقية للشباب 2003 مع المعلم من موقعه كمدرب لحراس المرمى

وفاز أيضاً بدورى أبطال إفريقيا عام 93 وكأس السوبر الإفريقى عام 94 فى الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة الراحل محمود الجوهرى فضلا عن إنجازاته مع الزمالك وأهمها الفوز بالدورى مع الفريق الأبيض موسمى 90/91 و91/92 مع الهولندى ماكاى وفاروق جعفر.

وشغل سليمان منصب عضو مجلس إدارة الزمالك ولكنه فضل الاستقالة بعد خلافات مع مرتضى منصور رئيس النادى الابيض ويبقى أشهر مدرب لحراس المرمى فى الكرة المصرية أحد أهم المحللين الكرويين على الساحة حالياً.