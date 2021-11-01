شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والأهلي بالجولة الثالثة فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدي من نوع خاص، يدخله قطبي الكرة المصرية الفني للنادي الأهلي، عندما يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة القمة، والتي تجمع الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك .. آخر مباراة بين القطبين

المباراة الأخيرة التي جمعت قطبي الكرة المصرية في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري العام بالموسم الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل صلاح محسن للأهلي، فيما أحرز فرحاني ساسي هدف الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والأهلي .. موقف الفريقين

يحتل النادي الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة بعد الفوز في مباراتين بالدوري الحالي، وذلك بفارق الأهداف فقط عن نادي الزمالك الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك .. حكم القمة

تجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث بالدورى والمقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل، وكشف مسئولو لجنة الحكام أن نور الدين هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بعد تألقه فى مباراة الترجى التونسى والاتحاد الليبى فى دورى أبطال افريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.