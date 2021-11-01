شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه سموحة اليوم في مباراة البحث عن الانتصار الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، فريق سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة يدخلها المصرى بعد التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله في الجولة الأولى، فيما تعادل سموحة مع الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف لكلا الفريقين في نفس الجولة.

وصحح معين الشعباني، المدير الفني للفريق البورسعيدى، الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مواجهة غزل المحلة، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط، بعد الأداء المتواضع الذى ظهر به الفريق في المباراة الأولى.

وأكد التونسي أن أداء الفريق أمام غزل المحلة في الشوط الأول لم يكن بالمستوى المطلوب، وكان هناك مشكلة ذهنية لبعض اللاعبين، ولكن أداء المصري تغير في الشوط الثانى، ولكن المستوى سيرتفع في المباريات المقبلة.

وسيكون تشكيل المصرى المتوقع كالتالى :

فى حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع: كريم العراقى، أحمد علاء، إسلام جمال، أحمد شديد

في خط الوسط: فريد شوقى، عمرو موسى، أحمد الشيخ، إسلام عطية

في الهجوم: محمد بلح، مصطفى سلطان

في المقابل، وطالب أحمد سامى لاعبى سموحة بعدم تكرار الأخطاء خلال المباريات القادمة، خاصة أن الفريق يمر بفترة تغير جلد بعد رحيل كافة العناصر الأساسية فى الصيف الماضى.

ويجهز أحمد سامى البدلاء بعدما تأكد غياب الثلاثى شريف رضا وخالد عبد الفتاح وعبد الكبير الوادى عن المباراة بسبب الإصابة، فيما يعود محمود حليمو لقياده خط الوسط عقب انتهاء الإيقاف.

ويضم التشكيل المتوقع لسموحه كلا من:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: أحمد بيكهام – رجب نبيل – محمود عزت – محمد شكرى

خط الوسط: عبد الرحمن عامر – محمد كناريا – محمد حليمو – صديق كالابا

خط الهجوم: مروان حمدى – حسين فيصل