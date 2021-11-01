بسيوني لمصراوي: كنا أفضل من الأهلي.. ولم يكن له فرص تذكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي، أن النادي الأهلي لم يكن له فرص تذكر أثناء مباراة الفريقين بالدوري، مشيراً إلى أن فريقه كان أفضل من فريق القلعة الحمراء خلال المباراة.

وتعرض نادي البنك الأهلي، أمس الأحد، للخسارة أمام النادي الأهلي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز.

وقال بسيوني في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي لم يكن له فرص تذكر، استطعنا أن نغلق المساحات أمامه تماما".

وأضاف: "الأهلي لم يكن قادراً على التنفس خلال المباراة، كان لنا فرص أخطر من النادي الأهلي، فرصتي وفرصة هلال وفرصة أسامة، الأهلي لم يكن له أي فرص بخلاف كرة الهدف".

واختتم لاعب البنك الأهلي: "واجهنا سوء توفيق في الملعب، استطعنا تنفيذ تعليمات المدرب، كنا أفضل من الأهلي وظهورنا كان أقوى".