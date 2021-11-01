الزنفلي لمصراوي: صادفنا سوء توفيق أمام الأهلي.. وكرة الهدف خدعتني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد محمود الزنفلي حارس مرمى نادي البنك الأهلي، أن كرة هدف الأهلي خدعته، مشيرا الى أن فريقه صادفه سوء توفيق خلال المباراة.

وخسر البنك الأهلي مباراة الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز أمام الأهلي بهدف أحرزه محمد شريف.

وقال الزنفلي في تصريحات لمصراوي "البنك الأهلي كان ندا قويا للأهلي، جميع اللاعبين كانوا رجال".

وأضاف "صادفنا سوء توفيق، فضلا عن أن هدف الأهلي الوحيد في المباراة جاء بتوفيق كبير".

واستمر "الكرة خدعتني بسبب تغيير الاتجاه، لم يحالفنا الحظ وفي النهاية لم نبخل بأي جهد طوال المباراة أنام الأهلي".

وشدد "أهدرنا العديد من الفرص وضغطنا الأهلي، نعلم أننا نواجه منافس صعب ونادي كبير لكننا لسنا أقل منهم ولا نفرق عنهم في أي أمر".

واختتم "خالد جلال تحدث معنا عقب المباراة وقام بدعمنا بشكل جيد وأشاد بمستوى الجميع خلال اللقاء".

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي حقق فوزا في أول مباراة له في دوري الموسم الحالي أمام طلائع الجيش بثلاثية نظيفة قبل أن يخسر من الأهلي في الجولة الثانية.