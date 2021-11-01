يوسف لمصراوي: الغياب عن الإسماعيلي صنع فراغ بيني وبين اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد طلعت يوسف المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أنه سيغيب عن فريق الدراويش لمدة أسبوع أخر، مشيراً إلى أن غيابه عن تدريب الفريق، صنع فراغاً بينه وبين اللاعبين.

وكان طلعت يوسف تعرض للإصابة بفيروس كورونا، مما أبعده عن تدريب الفريق خلال أول جولتين في الدوري المصري.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لمصراوي: "خضعت لأشعة وتحاليل جديدة والنتيجة لم تكن مرضية وكانت عكس التوقعات، أتلقى الآن كورس كورتيزون وسأعيد التحاليل والاشعة و"البي سي ار" مرة أخرى الاسبوع المقبل وعلى ضوئها سوف اتخذ القرار، الطبيب نصحني بالراحة لاسبوع جديد".

وأضاف: "أنا بعيد تماما عن الفريق منذ 20 يوماً وهي مدة كبيرة قادرة على كسر العلاقة بيننا، ابتعدت في فترة استعداد لمباريات هامة ورسمية".

وأكمل: "بالتأكيد أنا بعيد عن القرار وعن الفنيات وعن التدريب وعن أي قرار إداري، لابد أن اتواجد لكي أساهم في ذلك عن قرب".

وتابع طلعت يوسف: "أنا طريح الفراش واللاعبين يتدربون بدوني ولا أعلم عنهم شيئا، مما خلق نوع من أنواع الفراغ بيني وبينهم".

وأتم مدرب الإسماعيلي: "بالتأكيد كل مايدور الآن يحتاج إلى إعادة نظر، وهناك مجلس جديد أتمنى له التوفيق".