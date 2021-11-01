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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد..أهداف مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
حقق ميلان الفوز على مضيفه روما بنتيجة 2-1، في المباراة التي لعبت على ملعب "الأولمبيكو" في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.
وشهدت الدقيقة 25 من عمر المباراة، تسجيل ميلان لهدف التقدم عبر المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
وأضاف الإيفواري فرانك كيسي الهدف الثاني لميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 57.
شاهد فيديو أهداف وملخص مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي