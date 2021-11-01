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شاهد..أهداف مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حقق ميلان الفوز على مضيفه روما بنتيجة 2-1، في المباراة التي لعبت على ملعب "الأولمبيكو" في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

 

وشهدت الدقيقة 25 من عمر المباراة، تسجيل ميلان لهدف التقدم عبر المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

 

وأضاف الإيفواري فرانك كيسي الهدف الثاني لميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

 

شاهد فيديو أهداف وملخص مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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