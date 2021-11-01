شاهد..أهداف مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

حقق ميلان الفوز على مضيفه روما بنتيجة 2-1، في المباراة التي لعبت على ملعب "الأولمبيكو" في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

