شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يبحث اليوم عن أول ثلاث نقاط في الدورى أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف إيسترن كومبانى في الثامنة مساء اليوم الاثنين، فريق غزل المحلة على ملعب بتروسبورت فى إطار الجولة الثانية من مباريات الدورى المصرى الممتاز، في مواجهة يدخلها الفريق الصاعد حديثا للدورى المصري بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف نظيف فى الجولة الأولى للمسابقة، فيما تعادل غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وأكد علاء نوح، المدير الفني لفريق "ايسترن كومباني"، أن فريقه سيظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة بعد الأداء الجيد أمام المقاولون في المباراة الأولى، وستكون مواجهة غزل المحلة صعبة جدا وسنسعى إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

ويعانى فريق ايسترن كومباني من غياب اللاعبين الأجانب الذى تعاقد معها بسبب وجود خطأ إداري في قيد هؤلاء اللاعبين، موضحا أنه يتمنى حله في أسرع وقت للحاق بمباريات الدوري، خاصة أن الفريق في فترة الإعداد قدم عروضا قوية بحضور الأجانب.

في المقابل، طالب محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة، لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على إيسترن كومبانى بعد المستوى الطيب الذى قدموه أمام المصرى، وقام بتصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء المصرى أثناء التدريبات وعدم تكرارها في المواجهة المقبلة، خاصة أن الفريق كان متقدما وفشل في الحفاظ على النتيجة.

وأكد محمد عودة، أنه يملك فريقاً رائعاً بين عناصر الخبرة والشباب، ومع مرور الوقت سيتحسن الأداء ونقدم مستويات ترضى جماهير المحلة، وأن القادم أفضل بالنسبة لغزل المحلة، موضحا أن الفريق رحل عن صفوفه 17 لاعباً دفعة واحدة وبالتالي في مرحلة تكوين وبناء فريق جديد.