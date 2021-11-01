شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز لإعارة بعض لاعبيه الشباب إلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو قطاع الناشئين بالأهلي بالتنسيق مع إدارة التعاقدات ولجنة التخطيط بالنادي لخروج أكثر من لاعب شاب خلال الفترة المقبلة، لخوض تجربة احتراف في أحد الدوريات الأوروبية على غرار ما حدث مع الثلاثي مصطفى فوزي وميدو حسام ومحمد أحمد "بيسو"، والذين انتقلوا إلى نادي زيسكوف التشيكي.

وترغب إدارة الأهلي في تكرار تجربة إعارة عدد من اللاعبين الشباب إلى أوروبا، لتحقيق استفادة فنية من خلال تدرب اللاعبين في أجواء جديدة، على أن يعودوا للأهلي بعد انتهاء تجارب الإعارة أو يستمروا في الدوريات الأوروبية ويتم تسويقهم بشكل جيد بما يحقق مكاسب مالية للقلعة الحمراء إذا ما استغلوا الفرصة جيدا.

وتركز إدارة الأهلي على تسهيل إجراءات انتقال لاعبيها الشباب إلى أوروبا لتحقيق استفادة فنية كما حدث مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر الحالي، والذي استفاد من تجربته الاحترافية في التشيك وعاد للأهلي بشكل مختلف خاصة من حيث الحالة البدنية والخبرات التي حصل عليها اللاعب.