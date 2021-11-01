شكرا لقرائتكم خبر عن حالة طوارئ في الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي في قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حالة الطوارئ داخل صفوف فريقه في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي في قمة مسابقة الدوري رقم 123، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، حيث طالب المدير الفني من اللاعبين غلق ملف مواجهة طلائع الجيش التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وبدأ التركيز لمواجهة المارد الأحمر.

وحدد باتريس كارتيرون برنامج تدريب خاص للاعبين، استعدادًا لقمة الدوري، حيث منح المدرب اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الاثنين، على أن يبدأ الفريق مرانه الجماعي بشكل طبيعي غدًا الثلاثاء، والذي سيشهد رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين مع تحديد بعض النقاط الفنية التي سيعمل عليها الفريق، حيث حرص المدير الفني على تحديد بعض النقاط السلبية التي يقع فيها لاعبيه من أجل العمل على معالجتها قبل المباراة المرتقبة.

وعلق كارتيرون على مباراة القمة قائلاً: " أن الأهلي مرشح بقوة لحسم مباراة القمة المقبلة بسبب الأموال التي أنفقها، في المقابل لم ينفق الزمالك أى أموال لكننا نسعى لمزاحمته ومنافسته بقوة على اللقب، قائلاً: "الأهلي صرف كم هائل من الأموال لتدعيم صفوفه وفى المقابل نحن لم نصرف أى شيئ لذلك هم مطالبون بتحقيق الفوز، والزمالك ليس مرشحًا للتتويج بلقب الدورى لإننا لم نقم بأى تعاقد لكنى أعشق تلك التحديدات".

وأعرب المدير الفني للزمالك، عن أمنيته بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، متسائلاً: "لماذا لا يلعب الأهلي فى الإسماعيلية؟ ولماذا يذهب الزمالك لمواجهة الإسماعيلي فى الإسماعيلية؟.. وقال إنه يتمنى أن يواجه الأهلي من جديد فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه لا يعلم سبب عقوبة إيقاف شيكابالا إلا أنه يعمل على خوض المباريات بمجموعة اللاعبين المتاحين، مضيفا: "لا أعلم لماذا في كل مرة يتوج الزمالك ببطولة يتم ايقاف أحد لاعبيه، حدث ذلك فى الدورى الماضى والسوبر المحلى وكذلك بطولة الناشئين".

في سياق متصل، طالب لاعبو الفريق من لجنة إدارة النادي ضرورة صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة قبل موعد مباراة القمة، ومنح لاعبو الزمالك إدارة النادي فرصة حتي يوم الخميس المقبل قبل مباراة القمة، وذلك لتوفير جزء من مستحقاتهم، خاصة أن الزمالك صرف جزء بسيط من مستحقات الموسم الحالي في بداية الموسم، ويتبقي اكثر من 15 % من قيمة مقدمات عقود الموسم الحالي لم يتم صرفها.