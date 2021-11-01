تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

تقام مساء اليوم الإثنين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 عدة مباريات مهمة في الدوريات العربية والأوروبية.



وقبل يوم من ليلة دوري أبطال أوروبا، تختتم جولات الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي، فيما يشهد الدوري المصري هو الآخر مباراتين في ختام جولته الثانية.

يستضيف فريق ولفرهامبتون نظيره إيفرتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، الإثنين، حيث تنطلق المباراة الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يواجه فريق رايو فاليكانو نظيره سيلتا فيجو، الإثنين، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، حيث تنطلق المباراة الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس 1.

تختتم مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، حين يواجه فريق ليفانتي نظيره غرناطة، حيث تنطلق المباراة الساعة 11.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.00 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس 1.

يستضيف فريق بولونيا نظيره كالياري في الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، الإثنين، حيث تنطلق المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع يوتيوب.

في مباراة قوية ومنتظرة ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري، يواجه المصري البورسعيدي نظيره سموحة، حيث تنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.30 بتوقيت أبوظبي، 5.30 بتوقيت القاهرة، وتبث عبر شبكة أون تايم سبورتس.

تختتم منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري بمواجهة الشرقية للدخان مع فريق غزل المحلة، الإثنين، والتي تنطلق الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي، الثامنة بتوقيت القاهرة، وتبث عبر شبكة أون تايم سبورتس.