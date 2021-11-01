تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

ينتظر عشاق الدوري المصري مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد 2021-22، والتي ستقام ضمن مباريات الأسبوع الثالث.



وكان الأهلي فاز في المباراة الأخيرة على البنك الأهلي 1-0، وقبلها انتصر على الإسماعيلي 4-0، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف أمام الزمالك وبيراميدز.

أما الفارس الأبيض فقد فاز على طلائع الجيش في الجولة الثانية 2-0، بعد أن فاز على إنبي في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف خلف الأهلي.

تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة يوم الجمعة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وستنطلق صافرتها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تُنقل مباريات الدوري المصري حصريًا على شبكة أون تايم سبورت، وستذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناتها الأولى.

يمكنك الحصول على تذكرة مباراة الأهلي والزمالك عبر موقع تذكرتي، وذلك بالدخول عليه وتسجيل حسابك ثم الشراء.

وفيما يخص الأسعار، فإنها موحدة بالنسبة لجميع المباريات وهي 100 جنيه مصري.