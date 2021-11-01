فيوتشر يستأنف تدريباته استعدادا للمصري في الجولة الثالث بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الاثنين، فريق فيوتشر، تدريباته استعداداً لمباراة المصري في الجولة الثالثة بالدوري العام، والتي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام على استاد برج العرب بالأسكندرية.

وكان فريق فيوتشر قد عاد إلى القاهرة مساء السبت الماضي عقب مباراة الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يواصل علي ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر قيادته للفريق من المدرجات بدلاً من الجلوس على دكة البدلاء، وذلك خلال مباراة المصرى فى الجولة الثالثة بالدورى العام فى الموسم الجارى، بعدما قاد الفريق فى أول مباراة أمام فاركو من المدرجات ومباراة الاتحاد بالجولة الثانية أيضاً، والتى انتهت بهزيمة فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويرجع الأمر إلى تنفيذ علي ماهر لعقوبة الإيقاف التى تعرض لها الموسم الماضى من قبل اتحاد الكرة عندما كان يتولى الإدارة الفنية للنادى المصرى، حيث تعرض للإيقاف 4 مباريات بدأت من الجولة الأخيرة فى الموسم الماضى وتستمر لـ3 مباريات فى الموسم الجارى وهى فاركو والاتحاد والمصرى.

وكشف محمد عبد الكريم، مدرب عام فريق فيوتشر، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد السكندري رغم الهزيمة قائلا: "قدمنا مباراة كبيرة واضعنا العديد من الفرص ولا نستحق الخسارة من الاتحاد".

وأضاف: "راض عن أداء الفريق تماما، ونستعد للفترة المقبلة، وطبيعي أن نخسر ونكسب ونتعادل، لكن أتمنى أن تتوقف ظاهرة إضاعة الوقت، وأن ينتبه لها الحكام".

وتابع: "لدينا لاعبون في مرحلة التأهيل والتجهيز، ولدينا حلول هجومية كبيرة، لا نعتمد على أحمد رفعت فقط، ومذ ذلك هو لاعب مميز وسجل هدفين في مرمى عبد المنصف".