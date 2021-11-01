شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة البنك ويبدأ التفكير في مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة البنك الأهلي والتي أقيمت أمس الأحد على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، من أجل التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من عمر المسابقة، باعتبارها بطولة من نوع خاص وتحتاج استعدادات مختلفة.

وينوي موسيماني والجهاز المعاون بالأهلي دراسة الزمالك بشكل جيد للتعرف على طريقة لعبه والحد من خطورته في القمة 123 التي يرغب الفريق الأحمر في حسمها لصالحها لتأكيد تفوقه على الفارس الأبيض وتعزيز حظوظه في استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في الموسم الماضي، وكذلك معرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الزمالك من أجل الاعتماد عليها في لقاء القمة القادم، خاصة وقت استحواذ الخصم على الكرة أو اختراق دفاع المنافسين.