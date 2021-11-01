شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الاتحاد السكندرى على لقب سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباراة كأس السوبر المحلي للرجال، حيث يلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى، بصالة حسن مصطفى لحسم بطل السوبر لهذا الموسم، فى اللقاء الذى يقام فى الثامنة مساءا.

ويلتقى نادي الزمالك مع الاتحاد السكندرى بصفة الفريق الأبيض بطلًا للدوري بينما زعيم الثغر بصفته بطلًا للكأس.

كانت لجنة المسابقات باتحاد السلة قد قامت بتعديل مواعيد مباراة السوبر ، حيث تقرر انطلاق مباراة السوبر في الثامنة مساءً بدلًا من السادسة ، نظرا لحجز الصالة.

تقام المباريات بدون حضور جماهيرى وفقا لقرار لجنة المسابقات حيث يقتصر الحضور على رئيس وأعضاء مجلس إدارة كل نادي مشارك بجانب المدير التنفيذي ومدير النشاط بكشف معتمد من النادي يصل لاتحاد السلة.