شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج فى كأس سوبر السلة سيدات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباراة كأس السوبر المحلي للسيدات، حيث يلتقى الأهلى مع سبورتنج، بصالة حسن مصطفى لحسم بطل السوبر لهذا الموسم، باللقاء الذى يقام فى الخامسة مساءا.

ويلتقى نادي سبورتنج مع الأهلى ، بصفة الفريق السكندرى بطلًا للدوري وبين النادي الأهلي بصفته بطلًا للكأس.

كانت لجنة المسابقات باتحاد السلة قد قامت بتعديل مواعيد مباراة السوبر، حيث تقرر انطلاق مباراة السوبر في في الخامسة مساءً بدلًا من الرابعة .

تقام المباريات بدون حضور جماهيرى وفقا لقرار لجنة المسابقات، حيث يقتصر الحضور على رئيس وأعضاء مجلس إدارة كل نادي مشارك بجانب المدير التنفيذي ومدير النشاط بكشف معتمد من النادي يصل لاتحاد السلة.