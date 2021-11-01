شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر بالأرقام تفاصيل نتيجة انتخابات النادى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادى الإسماعيلي، تفاصيل التصويت في انتخابات الدراويش، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، حيث فاز المهندس يحيى الكومى، بمنصب رئيس النادى الإسماعيلى، بعد حصوله على 663 صوتًا، بينما حصل منافسوه في الانتخابات على ما يلي: نصر أبو الحسن 524 صوتًا، والدكتور هشام عنانى 419 صوتًا، وعلى غيط 381 صوتًا.

وفاز خالد زين بمنصب نائب رئيس النادى، بعد حصوله على 788 صوتًا، بينما حصل منافسوه في الانتخابات على ما يلي: سليمان أبو عريضة 727 صوتًا، ومحسن عبد المسيح 452، وعماد عبد الواحد 69 صوتًا.

بينما فاز بمنصب أمين الصندوق حاتم حجازى، بـ925 صوتًا بفارق صوتين عن منافسه مصطفى شلة الذى حصل على 923 صوتًا.

كما فاز بمنصب العضوية فوق السن كل من: خالد الطيب بعد حصوله على 935 صوتًا، ومحمد أسامة أبو العلا وحصل على 860 صوتًا، وخالد الطيب حصل على 864 صوتًا وليد شعيب وحصل على 648 صوتًا، وعاطف زايد حصل على 630 صوتًا، بينما حصل باقى المنافسين على ما يلي: عمرو زكى 538 صوتًا، طاهر سليم 510 أصوات، محمد طلحة على 466 صوتًا، وكمال حمودة على 444 صوتًا، ومدحت الحوفى على 290 صوتًا، وحمد عيد على 368 صوتًا ومحمد سند على 320 صوتًا وهشام درويش على 316 صوتًا، وأحمد محمد عبد السميع على 259 صوتًا ومدحت سعيد على227 صوتًا، وصالح الشامى على 261 صوتًا.

وفاز بعضوية مجلس إدارة النادى الإسماعيلي تحت السن، نانسى القاضي، بعد حصولها على 911 صوتًا، بينما حصل منافساها على ما يلي: محمد مجدى الجندى 603 أصوات، وحسام عبد البديع على 284 صوتًا.

كما أعلنت الهيئة القضائية موافقة أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية والحساب الختامى ومشروع الموازنة للعام المقبل بأغلبية مطلقة بلغت 1898 "موافق" مقابل 1046 غير موافق، حيث بلغ أصوات من لهم حق الانتخاب والتصويت 5666 عضوًّا، صوّت منهم على الميزانية 3074 عضوًّا، والأصوات الباطلة 112، وعدد الأصوات الصحيحة، 2962 صوتًا.

وعُقد أمس الأحد، اجتماع الجمعية العمومية للنادى الإسماعيلى بحديقة رضا؛ لاختيار مجلس جديد لأربع سنوات مقبلة والتصويت على اعتماد جدول الأعمال والتي تشهد تنافسًا كبيرًا على كل المناصب بعدما اعتمدت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية قائمة المرشحين بانتخابات القلعة الصفراء.

وانسحب آل عثمان من خوض السباق الانتخابى، بعدما تولى إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى الحالى، المنصب منذ 2017، فيما اعتذر شقيقه محمود عثمان عن عدم خوض الانتخابات الجديدة.