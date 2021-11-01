شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لـ تلفزيون الخليج 365: ركلة جزاء مثيرة للجدل للزمالك وتجاهل طرد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي أمين عمر احتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل للزمالك أمام طلائع الجيش بعد تدخل الـ"VAR" في الدقيقة 15 من عمر اللقاء الذى انتهى بفوز الأبيض 2/صفر.

وأضاف عقل، في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبي، إن الـ"VAR" أخطأ عندما تدخل واستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة، ليعود ويصدر قرارا بركلة جزاء للزمالك، على الرغم من أن المخالفة من الونش الذي دفع زميله عمر السعيد من الظهر، لذلك كان القرار خطأ بركلة جزاء للأبيض، كما لم يكن الحكم موفقا في تقدير العقوبات الانضباطية ولم يُحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

وتابع عقل، إن الدولي محمود عاشور ظهر هادئا معتمدا على خبرته خلال إدارته لمباراة الأهلي والبنك الأهلي التى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، إلا أنه تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الأهلي محمد شريف، بعد تدخّل مدافع البنك محمد فتحي بخشونة في الدقيقة 94.

كما تهاون الحكم مع الاعتراض الصارخ لـ"سيد عبد الحفيظ" وانفعاله بشكل غير لائق على الحكم الرابع محمد التابعي في الدقيقة 83، ولم يتخذ معه إجراء، وكان يستوجب طرده أو على أقل تقدير إشهار بطاقة إنذار طبقا للقانون.

وأشار عقل إلى أن الـ"VAR" تدخل عبر "الكومينيكيشن سيستم"، مؤكدا عدم وجود ركلة جزاء على مدافع البنك الأهلي أمير مدحت للعب الكرة باليد في الدقيقة 26، وذلك لعدم وضوح الصورة.

وقال عقل، إن المساعدين في المباراتين ظهرا بيقظة وتمركز جيد، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، وتعاونوا مع حكم الساحة طبقا للقانون.

لكن يؤخذ على الحكم الرابع محمد التابعى عدم التعامل بحسم وبشكل صارم مع اعتراض سيد عبد الحفيظ واستدعاء الحكم لاتخاذ القرار المناسب طبقا للقانون.