شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإسكواش يفتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، اليوم الإثنين، وذلك عن دورة 2021/ 2024، ويستمر فتح باب الترشح حتى يوم الأحد المقبل الموافق 7 نوفمبر، على أن يتم استقبال طلبات الترشح في تمام العاشرة صباحاً بمقر الاتحاد.

كما دعا مجلس الاتحاد جمعيته العمومية للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 للنظر في جدول الأعمال واجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، خلال اجتماعين حيث يكون الاجتماع الأول في الثالثة عصرا والثاني في تمام الخامسة مساء.

وأعلن أمير وجيه بطل العالم وأسطورة الاسكواش المصرى ترشحه رسميا على منصب رئاسة اتحاد الاسكواش فى الانتخابات المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة، وأكد أمير وجيه عزمه التقدم بأوراق ترشيحه فور فتح باب الترشيح.

واتخذ أمير هذه الخطوة بعدما تعرض لضغوطات كبيرة من أغلب عناصر اللعبه والأندية بضرورة الإقبال أملا فى التغيير ودمج عناصر جديدة وشابه تمتلك الطموح والابداع.

وينتظر وجيه التقدم بأوراق ترشحه للبدء فى اعلان برنامجه الانتخابى والطموح.

ويذكر أن امير وجيه يمتلك سجل حافل من الانجازات والأرقام القياسية سواء كان لاعبا او مدربًا، وأكد أمير وجيه انه لديه رؤية جديدة وتطلع إلى إحداث نقله كبيرة فى عالم الاسكواش تواكب العصر الجديد الذى تسير عليه مصر الجديدة، موضحا انه سيحاول نقل كل خبراته الدولية فى تطوير الاسكواش المصرى وجعله منبرا للعالم فى كل الملفات.