صحفي يكشف لـ موسيماني تسريب محمود كهربا لأخبار الاهلي، واللاعب يرد!

وضع أحد المراسلين الصحفيين جناح نادي الاهلي «محمود كهربا» في ورطة حقيقية أمام المدير الفني للفريق «بيتسو موسيماني» بعد مباراة البنك الاهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري مساء أمس الأحد.

وتعجب المراسل الصحفي أمام بيتسو موسيماني من غياب محمود كهربا عن صفوف الاهلي في مباراة البنك الاهلي، خلال تواجده في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء اللقاء بفوز الاهلي بهدف دون رد سجله محمد شريف.

وقال الصحفي لموسيماني في المؤتمر الصحفي أمام جميع الصحفيين «لماذا غاب محمود كهربا عن المباراة؟ لقد وعدته باللعب، فلماذا لم يشارك؟».

ورفض موسيماني تجاهل السؤال رغم أنه خارج سياق المباراة، وقرر الرد على الصحفي بسؤاله عن مصدر الخبر، قائلاً «كيف عرفت أنني وعدت كهربا بالمشاركة اليوم أمام البنك الأهلي».

وبدلاً من حماية اللاعب الذي دخل في مشاكل سابقة مع بيتسو موسيماني بسبب كثرة جلوسه على دكة البدلاء بعد تراجع مستواه الفني، قال الصحفي «صديق كهربا وهو مَن أخبرني بأنك وعدته باللعب».

وتسبب رد الصحفي في صدمة الحضور وعلى رأسهم بيتسو موسيماني الذي تساءل «وهل كهربا يُسرب أخبار الفريق؟ أنا أعدم الجميع بالحصول على الفرصة لكن أتعجب كثيرًا من معرفتك بهذه التفاصيل. أنا أحترم مصادر الإعلام لكن أمر غريب ومشكلة أن تخرج مثل هذه الأمور للإعلام».

ماذا قال كهربا عن حادثة الصحفي وموسيماني؟

حاول كهربا تبرئة ساحته من تهمة تسريب اخبار الاهلي لوسائل الإعلام، نافيًا الأمر بشكل قاطع في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام للتواصل الاجتماعي.

وقال محمود كهربا بعد دقائق من انتهاء المؤتمر صحفي «بالنسبة للصحفيين الذين يتحدثون باسمي، لم يصدر مني أي تصريح في أي اتجاه لأي شخص، وإذا أردت التحدث سيكون من خلالي شخصيًا».

وتابع محمود كهربا «لم تصدر مني تصريحات حول هذا الأمر، وجاهز للمواجهة في هذا الشأن، لم ولن تحدث مني مثل هذه الأمور على الإطلاق، واستأذن الصحفيين ألا يتم الإدلاء بتصريحات على لساني».

وشدد لاعب الزمالك واتحاد جدة الأسبق بقوله «ليس لي أصدقاء صحفيين، ولا أتحدث عن الأمور الشخصية والرياضية الخاصة بي مع أحد وأرجو عدم الحديث بالنيابة عني، أرجو من جمهور الغالي عدم تصديق أي كلام من أي شخص غيري».