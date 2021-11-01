موعد مباراة الاهلي والزمالك بالجولة 3 من الدوري المصري والقنوات الناقلة للقمة 123

يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة الاهلي والزمالك في القمة 123 بين الفريقين، والمقرر لها ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021.

استعد الاهلي للمواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي الزمالك في المرحلة المقبلة للدوري المصري، بفوز صعب على ضيفه البنك الأهلي مساء يوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة بهدف دون رد سجله محمد شريف خلال الشوط الثاني.

بينما استعد الزمالك لمباراة القمة بهزيمة طلائع الجيش على ملعب برج العرب بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد زيزو وعمر السعيد على مدار الشوطين.

واسترد الاهلي بفوزه الصعب على البنك الاهلي صدارة ترتيب الدوري المصري، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط بفارق هدف وحيد عن الزمالك الثاني.

الاتحاد المصري يطرح تذاكر مباراة الاهلي والزمالك

أعلنت رابطة أندية الدوري المصري إمكانية حضور الجمهور في مباراة القمة بين الاهلي والزمالك هذا الموسم، وطرح تذاكر المباراة بشكل رسمي عبر موقع تذكرتي.

وبامكان الجمهور الراغب في دخول المباراة التسجيل عبر موقع تذكرتي وشراء التذكرة، مع تقديم المستند الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع رابطة أندية الدوري توحيد سعر تذكرة مباراة الاهلي والزمالك لتكون 100 جنيهًا مصريًا حالها كحال جميع المباريات الأخرى.

متى موعد ومكان مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

يحين موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري يوم الجمعة الموافق 5-11-2021، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستقام مباراة القمة المصرية التي ستنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، على استاد القاهرة الدولي الذي صار على أهبة الاستعداد لاستقبال المباريات من جديد بعد فترة طويلة من الخضوع لأعمال الصيانة تحضيرًا للموسم الحالي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

يُنقل بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك على شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري هذا الموسم.

وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك على القناة الأولى لأون تايم سبورت، تُبث عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وراديو أون سبورت، وينقلها مركز البث المباشر بموقع الخليج 365 في بث لحظة بلحظة.