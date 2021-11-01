لاعب مان سيتي: مصممون على استعادة توازنا قبل الديربي

شدد روبن دياز، لاعب فريق مانشستر سيتي، على أن فريقه يبدو مصممًا على “استعادة اتزانه” عقب خسارته المفاجئة صفر / 2 أمام ضيفه كريستال بالاس، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع الجار اللدود مانشستر يونايتد يوم السبت القادم في قمة مباريات المرحلة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفسد كريستال بالاس احتفالات الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب سيتي، بخوضه المباراة رقم 200 مع الفريق السماوي بالدوري الإنجليزي أمس السبت، حينما بات ويلفرد زاها أول لاعب منافس يحرز هدفًا بملعب (الاتحاد) بالمسابقة هذا الموسم.

وتضاعفت معاناة السيتي في المباراة، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إيمريك لابورت مع اقتراب نهاية الشوط الأول، قبل أن يلغى هدف التعادل للفريق الذي أحرزه جابرييل جيسوس، فيما قضى كونور جالاجر على آماله في إدراك التعادل على الأقل، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 88 من عمر اللقاء الذي انتهى بخسارة مانشستر سيتي صفر / .2

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن دياس قوله ، تعليقا على مواجهة مانشستر يونايتد، “إنها دائما تكون مباراة صعبة في الدوري الإنجليزي”.

وأوضح دياس عقب الهزيمة من كريستال “سواء داخل الملعب أو خارجه، بغض النظر عن الخصم، من الواضح أننا نعرف من نلعب ضده. لم نكن في أفضل حالاتنا في المباراة “.

أضاف اللاعب البرتغالي “رغم ذلك، قاتل الفريق، وقدم اللاعبون كل شيء ولم يكن ذلك كافيا . عندما لا تسير الأمور على ما يرام، فإنك تفقد كل شيء “.

وتابع “كان الفريق هناك. من الواضح أننا ارتكبنا أخطاء كلفتنا النقاط الثلاث، لكن الفريق كان هناك وسيطرنا على المباراة. كانت روح الفريق قوية وأعتقد أن هذا كان أكبر أمر إيجابي”.

وأوضح أن تلك الشخصية سوف تكون المفتاح حيث يتطلع سيتي للتعافي لتحقيق الفوز في مباراتيه قبل فترة التوقف الدولي المقبل.

ويتعين على كلوب بروج البلجيكي الشعور بالقلق بشأن رد الفعل، عندما يتوجه لملعب (الاتحاد) لملاقاة مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحول لاعبو جوارديولا وجهتهم نحو اللقاء المنتظر ضد يونايتد.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا هامًا 3 / صفر على مضيفه توتنهام هوتسبير أمس، لكن النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب الفريق الأحمر، سيكون في حاجة ماسة للفوز بعد أن تلقى خسارة مذلة صفر / 5 أمام المنافس التقليدي ليفربول في آخر لقاءات الفريق بمعقله (أولد ترافورد).

وأشار دياس “رد فعلنا هو أن أمامنا مباراة أخرى في غضون ثلاثة أيام ونفكر بالفعل في ذلك”.

وزاد “من الواضح أننا فقدنا ثلاث نقاط كانت مهمة للغاية بالنسبة لنا، لكن هذا ما جرى، إنها كرة القدم”.

واختتم لاعب سيتي تصريحاته قائلًا “نحن بالتأكيد لسنا سعداء، لكننا نتطلع للأمام بالفعل، ينبغي علينا الاستمرار فيما نفعله، والمحافظة على التحسن وهذه هي عقليتنا وهذه هي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك”.