الدوري المصري | محمود وادي ينسى الهدف ويبدأ التفكير في الاتحاد السكندري

محمود وادي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب فلسطين - صور Twitter

أكد الفسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الأول بنادي بيراميدز أن فريقه أغلق ملف مواجهة فاركو التي انتهت بفوز فريقه 2 / 1 منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

وقال وادي في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الأحد أن بيراميدز استعد جيدًا للدوري بمعسكرات ومباريات ودية مع جهازه الفني بقيادة إيهاب جلال

وأضاف “مع توالي اللقاءات سيظهر المستوى الحقيقي للفريق ومن المهم تحقيق الانتصار تلو الآخر وتوالي الانتصارات ومع الفوز سيظهر الشكل المتميز لبيراميدز في تلك المرحلة”.

وأوضح أن الفريق سيغلق سريعًا ملف الانتصار على فاركو ويركز على المواجهة المقبلة الهامة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة والتي لابد من الفوز بها بهدف التقدم خطوة أكبر في جدول الدوري والاستمرار في المنافسة، وحصد النقاط المتتالية.

يذكر أن بيراميدز رفع رصيده إلى 6 نقاط، بعدما استهل مشواره بالفوز بالنتيجة ذاتها على مصر المقاصة يوم الاربعاء الماضي.