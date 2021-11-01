الدوري المصري | كارتيرون ينفي تفكير الزمالك في لقاء الأهلي قبل الجيش!

باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك - صور Twitter

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على طلائع الجيش 2 / صفر اليوم الأحد في الدوري المصري.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن فريقه أهدر العديد من الفرص التي سنحت له وكانت كفيلة بخروج الفريق فائزًا بنتيجة أكثر من هدفين.

وأضاف أنه لم يفكر في لقاء الأهلي قبل مباراة الطلائع من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم، خاصة أنه يخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، موضحًا أن التركيز كان على لقاء الطلائع، مشددًا على أن الفريق سيبدأ في الاستعداد للقمة

وأوضح أن يوسف أوباما غاب عن لقاء اليوم بسبب تعرضه لإصابة بشد خفيف، وفضل الجهاز الفني إراحته، ولذلك منح الفرصة لمصطفى فتحي للمشاركة أساسيًا في اللقاء.

وأكد أن عمر السعيد ظهر بمستوى جيد، ودخل مع الفريق في المباريات، وسجل هدفين في مباراتين.

وقال إنه لم يصرح بأن الزمالك لن ينافس على الدوري المصري، ولكنه أكد أن الفريق المنافس أنفق الكثير على صفقاته ودعم صفوفه، موضحًا أنه ينافس مع الفريق على كل البطولات التي يشارك فيها.