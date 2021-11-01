ترتيب الدوري المصري..الاهلي يتصدر والزمالك يلاحقه قبل مباراة القمة

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات الجولة الثانية، والتي شهدت استعادة الاهلي للصدارة بفارق الاهداف عن الزمالك قبل مباراة القمة في الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل الموافق 5 نوفمبر 2021.

وتصدر نادي الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفضل فوز صعب على ضيفه البنك الأهلي المصري بهدف نظيف سُجل خلال الشوط الثاني بمتابعة رائعة من محمد شريف لتسديدة حمدي فتحي.

وفك الاهلي عقدة البنك الاهلي بعد هذا الفوز، حيث تعادلا في ذهاب وإياب الموسم الماضي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط و5 أهداف.

وواصل الزمالك ملاحقة الاهلي في الصدارة بفوز سهل على طلائع الجيش بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد زيزو وعمر السعيد على مدار شوطي المباراة التي استضافها ملعب برج العرب.

وافتتح الزمالك التسجيل عن طريق أحمد السيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة (19) ، احتسبها الحكم أمين عمر بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، فيما أضاف عمر السعيد الهدف الثاني برأسية جميلة بعد عرضية من “زيزو” في الدقيقة (63).

من جهته، مني الإسماعيلي بالخسارة الثانية تواليا، عقب هزيمته أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1-2 على ملعب المقاولون العرب.

وسجل ثنائية سيراميكا عصام صبحي مدافع الإسماعيلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (15)، والبديل شادي حسين في الدقيقة (73)، فيما أحرز الناميبي بينسون شيلونجو هدف الاسماعيلي الوحيد في الدقيقة (29).

ورفع سيراميكا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، بينما بقي الإسماعيلي في المركز السابع عشر مع صفر نقاط.

وعلى ملعب الكلية الحربية، حقق مصر المقاصة فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه الجونة بهدفين نظيفين، سجلهما كريم صلاح حلاوة في الدقيقة (46) وأحمد صبيحة في الدقيقة (84).

ورفع المقاصة رصيده إلى 3 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الجونة عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

وفاز بيراميدز على مضيفه فاركو 2-1 على ملعب الإسكندرية، وسجل هدفي بيراميدز الفلسطيني محمود وادي في الدقيقة (69) وعبدالله السعيد في الدقيقة (85) من ركلة جزاء، فيما أحرز فاركو أول أهدافه في الدوري المصري عن طريق المدافع الهداف «رامي صبري» في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من ضائع (90+5).

ورفع بيراميدز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي فاركو الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بلا رصيد في المركز السادس عشر.

وستُستكمل مباريات الجولة الثانية يوم الاثنين 1 نوفمبر بمباراتين، الأولى بين المصري وسموحة، والثانية بين الشرقية للدخان وغزل المحلة.

ترتيب الدوري المصري..الاهلي يتصدر والزمالك يلاحقه قبل مباراة القمة