الدوري المصري | إيهاب جلال يراهن على بيراميدز

لاعبي نادي بيراميدز - صور Twitter

عبر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز، عن رضاه بفوز فريقه 2 / 1 على مضيفه فاركو اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال جلال في مؤتمر صحفي عقب المباراة إن فاركو رغم حداثة عهده لكنه قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى وجهازا فنيا متميزا وبالتالي الفوز يعتبر مهما للغاية و3نقاط غالية في مشوار بطولة الدوري.

وأضاف أنه طالب اللاعبين بالهدوء بين شوطي المباراة، خاصة في ظل التسرع في إنهاء الهجمات، وهو ما جعل الفريق أفضل بكثير في الشوط الثاني وبالتالي تحقق الفوز والنقاط الثلاث الغالية التي جعلت بيراميدز يتقدم خطوة مهمة ويصل إلى 6 نقاط في جدول الترتيب.

وأوضح أنه مع توالي المباريات سيظهر الشكل الحقيقي والأداء المتميز لنادي بيراميدز والمهم هو تحقيق الانتصار وجمع النقاط.