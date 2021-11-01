فينيسيوس سيرحب بانتقال مبابي للريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال لاعب ريال مدريد ، فينيسيوس جونيور إنه سيرحب بكيليان مبابي في الريال، خاصة أنه لا يوجد أي لاعب لا يريد تواجده كزميل له.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وذكرت تقارير أن سان جيرمان رفض عرضا بقيمة 220 مليون يورو للاستغناء عن خدمات اللاعب الفرنسي في أغسطس الماضي.

ويأمل فينيسيوس أن يلعب بجوار مبابي، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإسباني.

وقال اللاعب البرازيلي في مقابلة مع «إسبورتي إنتراتيفو»، «كل اللاعبين يريدون اللعب مع مبابي. إنه لاعب عظيم مثل كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي. إنه يمثل الجيل الجديد الذي يأتي ليبقى لعدة سنوات».

وطالب فينيسيوس، الذي سجل هدفي الريال في المباراة التي فاز بها على إلتشي 2 / 1 أمس الأول باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بعدما تعرض لإساءات عنصرية خلال مباراة الكلاسيكو التي فاز بها فريقه على برشلونة في الجولة الماضية.

وحدثت الواقعة عندما كان فينيسيوس يغادر الملعب أثناء استبداله في الدقيقة 87.

وأبلغت رابطة الدوري الإسباني مكتب المدعي العام في برشلونة في حال كانت الواقعة تشكل جريمة كراهية.

وقال فينيسيوس» عندما استبدلوني، رأيت طفلا يقوم بالإيماء لي ولكن بما أنه طفلا مررت. ولكن بعدها أهانني شخص أكبر سنا وأشرت إليه حتى يعلم أنني رأيته. في العادة لا أعطي أهمية لهذه الأشياء، أفضل التركيز على طريقة لعبي».

وأضاف «أعتقد أنهم يستحقون عقوبات أكثر قسوة، حتى لا يقوموا بفعل هذه الأشياء مرة أخرى».