برشلونة يفتقد بيكيه وأجويرو .. يستعيد أنسو وديمبلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتقد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم خدمات مدافعه المخضرم جيرارد بيكيه خلال لقائه مع مضيفه دينامو كييف الأوكراني غدا ببطولة دوري أبطال أوروبا

واستبدل بيكيه بعد 70 دقيقة من تعادل برشلونة 1 / 1 مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس أمس الأول ببطولة الدوري الإسباني.

وأكد النادي أن بيكيه كان يعاني من عدم ارتياح في ربلة الساق (السمانة)، مضيفا أن المزيد من الفحوصات كشفت عن معاناته من إجهاد عضلي من شأنه أن يبعده عن الملاعب «في المستقبل المنظور».

ويعني ذلك غياب بيكيه عن مواجهة دينامو كييف، وكذلك لقاء الفريق مع مضيفه سلتا فيجو السبت المقبل بالدوري الإسباني، قبل توقف المسابقة بسبب مباريات الأجندة الدولية الشهر المقبل.

وسجل بيكيه هدف برشلونة الوحيد خلال فوزه 1 / 0 على منافسه الأوكراني، الذي منح الانتصار الأول للفريق الإسباني في المجموعة الخامسة بالبطولة القارية، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة خلف بنفيكا البرتغالي، صاحب المركز الثاني، بعد مرور أول ثلاث جولات.

ولعب بيكيه 13 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

ومن المحتمل أيضا أن يغيب المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو عن برشلونة، عقب نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات للقلب، بعد أن شعر بالدوار على أرض الملعب، ليتم استبداله خلال مواجهة ألافيس. وسجل أجويرو ظهوره الأول كأساسي بقميص برشلونة في الدوري الإسباني حيث بدأ المباراة أمام ألافيس على ملعب كامب نو لكنه تم استبداله بالبرازيلي فيليب كوتينيو بعد مرور 41 دقيقة فقط.

وسقط أجويرو على أرض الملعب بعد شعوره بألم في الصدر ليتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، قبل أن يغادر الملعب على قدميه.

وأشار برشلونة إلى أن المهاجم السابق لمانشستر سيتي شعر بألم في صدره وتم نقله إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوص طبية على القلب.

ورغم ذلك، كانت هناك أخبار أفضل أمس، حيث تمكن كل من عثمان ديمبلي وأنسو فاتي وفرينكي دي يونج من إكمال جزء من تدريبات الفريق بعد تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها أخيرا.