زاها يوجه رسالة للمشجعين العنصريين

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وسجل زاها الهدف الأول لفريقه خلال المباراة التي شهدت طرد ايميريك لابورت مدافع سيتي في نهاية الشوط الأول بسبب تدخل قوي ضد منافسه الإيفواري.
ونشر زاها أمس عبر شبكة «انستقرام» لتبادل الصور مقتطفات من رسائل تحمل إهانات عنصرية أرسلت له عقب الفوز على سيتي.
وكتب «هذه الرسالة ليست من أجل تلقي ملايين الرسائل التي تقول نحن نساندك أو إنه أمر مثير للاشمئزاز أو أن أنال التعاطف. لست هنا من أجل كل الهراء الذي يحدث بدلا من حل المشكلة الفعلية».
وأوضح «لا أمانع الإهانات لأنها في يومنا هذا تأتي من خلال الذي أقوم به، هذا ليس عذرا، لكن لون بشرتي سيظل دوما المشكلة الحقيقية، لكن الأمر جيد لأنني سأبقى دائما أسود وفخورا».
وختم بالقول «تحدثوا معي عندما تتعاملون فعليا مع هذه المسألة بصرامة».
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