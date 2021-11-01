شكرا لقرائتكم خبر زاها يوجه رسالة للمشجعين العنصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الإيفواري الدولي ويلفريد زاها عن تعرضه لإهانات عنصرية عبر شبكة الإنترنت عقب فوز فريقه كريستال بالاس على ملعب مانشستر سيتي بهدفين دون رد أمس الأول.

وسجل زاها الهدف الأول لفريقه خلال المباراة التي شهدت طرد ايميريك لابورت مدافع سيتي في نهاية الشوط الأول بسبب تدخل قوي ضد منافسه الإيفواري.

ونشر زاها أمس عبر شبكة «انستقرام» لتبادل الصور مقتطفات من رسائل تحمل إهانات عنصرية أرسلت له عقب الفوز على سيتي.

وكتب «هذه الرسالة ليست من أجل تلقي ملايين الرسائل التي تقول نحن نساندك أو إنه أمر مثير للاشمئزاز أو أن أنال التعاطف. لست هنا من أجل كل الهراء الذي يحدث بدلا من حل المشكلة الفعلية».

وأوضح «لا أمانع الإهانات لأنها في يومنا هذا تأتي من خلال الذي أقوم به، هذا ليس عذرا، لكن لون بشرتي سيظل دوما المشكلة الحقيقية، لكن الأمر جيد لأنني سأبقى دائما أسود وفخورا».

وختم بالقول «تحدثوا معي عندما تتعاملون فعليا مع هذه المسألة بصرامة».