شكرا لقرائتكم خبر رسالة تاليسكا.. لحظة غضب أم كشف لتحايل اللاعبين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرت أسهم النصر في الانحدار بعد الخروج من الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا على يد نده التقليدي الهلال بالخسارة أمامه 1/ 2، وبدا في حالتي تراجع واستسلام قد يكلفانه أيضا عدم المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفشل في مسح الصورة التي كان عليها في الموسم الماضي، عندما خرج دون لقب، بل إنه استسلم للمركز السادس في الترتيب العام لفرق الدوري.

ومع انتهاء الجولة العاشرة للدوري أمس الأول، تدحرج النصر إلى المركز السابع ليتسع الفارق بينه وبين ضمك المتصدر إلى 8 نقاط، إلا أن ضمك خاض مواجهات أكثر (10 مباريات) مقارنة بالنصر (8 مباريات).

ولم يشهد الفريق حالة الاستقرار المتوقعة، بعد أن استمرت الإصابات في مداهمة الفريق، وكذلك استمرار المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في اختلاق الخلافات داخل وخارج الملعب، قبل أن تسوء الصورة أكثر بحديث اللاعب عبدالفتاح عسيري عقب مباراة أمس الأول أمام الفيحاء (1/1) بالجولة العاشرة للدوري، وتولى المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا مهمة الرد على حديثه، كاشفا عن أشياء تحتاج الوقوف عندها، خاصة عندما قال «لا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب بعض المباريات».

الجمعان: أين الهوية؟

عقب التعادل مع الفيحاء أمس الأول، قال لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق المحلل محيسن الجمعان إن النصر بلا فعالية أو هوية داخل الميدان.

واستغرب الجمعان استبدال اللاعب عبدالفتاح عسيري خلال المباراة، وتساءل «لماذا أخرج المدرب بيدرو إيمانويل اللاعب عبدالفتاح عسيري رغم أنه الوحيد الذي يحاول ويستطيع صناعة الفارق، فاللاعب تاليسكا لم يقدم المستوى المنتظر، وأبوبكر فينسنت كان غائبا طوال المباراة».

عبدالفتاح يرفض الصمت

بدوره خرج عبدالفتاح عسيري عن صمته، مبديا غضبه من قرار استبداله، لكنه عمم حديثه عندما أبدى عقب مباراة الفيحاء استغرابه لقرارات المدربين في تفضيل اللاعب الأجنبي على المحلي.

وقال أيضا «أنا جاهز 100%، وأتعجب من خروجي في بداية الشوط الثاني. دائما ما يحظى اللاعب الأجنبي بفرصة إضافية عن اللاعب المحلي، كما أن كل الانتقادات توجه له بخلاف الأجنبي، ولا أقصد مباراة الفيحاء، لكن حديثي بشكل عام».

تاليسكا يلتقط الاتهام

رغم أن عبدالفتاح عسيري لم يسم في حديثه أيا من اللاعبين الأجانب، إلا أن المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا، تصدى للرد على العسيري بصفحته الرسمية على موقع تويتر وتوغل في أمور أكثر حساسية حينما كتب «إذا أردت اللعب لمدة 90 دقيقة فعليك أن تتدرب وتكرس نفسك لهذا النادي، ولا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب بعض المباريات، لأن النادي يمر بلحظة سيئة.

احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا يوما بعد يوم لإعطاء هذا النادي الأفضل. يجب احترام المدرب الذي يكرس جهوده لمساعدتنا، حان الوقت لنا جميعا أن نصمت، ونعمل بجدية أكبر ونكون أكثر صدقا. كرة القدم للرجال وليست للأطفال».

حمدالله.. باب خلافات مفتوح

منذ أكثر من موسم والمحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله يتصدر أخبار نادي النصر، تارة بخلافاته مع الإدارة ومرة مع الخصوم وأخرى مع زملائه والمدربين.

ويرى كثير من المؤثرين في نادي النصر وحتى الجماهير أن الدلال الزائد لحمدالله هو ما جعله يستمر في التسبب بالخلافات والمشاكل في النادي.

كما أن عبدالرحيم، شقيق حمدالله، ظل هو الآخر مصدرا لتعكير صفاء النصراويين من خلال كتاباته في تويتر وتسريب بعض ما يخص شقيقه ونادي النصر.

ولا تزال مفاوضات إدارة النصر مع حمدالله لتجديد عقده بعيدة عن التوصل لاتفاق نهائي، في إشارة إلى رحيل اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي ناد آخر اعتبارا من يناير المقبل.

استقبال الغائب 8 أشهر

ربما يكون الخبر السار في النادي هو وصول المحترف الأرجنتيني بيتي مارتينيز للنادي أمس بعد فترة غياب طويلة أجرى خلالها عملية جراحية لتثبيت الرباط الصليبي، ثم خاض برنامجين تأهيليين طويلين في الأرجنتين وإسبانيا بنادي برشلونة.

وغاب مارتينيز عن صفوف النصر منذ مارس 2020، وتحديدا عقب إصابته في مباراة فريقه أمام الأهلي في 11 مارس ضمن الجولة الـ23 من النسخة الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح النصر 2/ 1.

أنسيلمو الضجة.. 47 دقيقة

على الورق فإن لدى النصر 7 لاعبين أجانب، بينما في الميدان لا يشارك معه سوى 5 لاعبين فقط، هم الأرجنتيني فونيس موري، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، والكاميروني فينسنت أبوبكر.

وإضافة إلى غياب بيتي الطويل عن النصر، فإن البرازيلي أنسيلمو دي مورايس هو الآخر يحضر باسمه فقط ولا يظهر في الملعب.

فمنذ أن أعلن النصر تعاقده مع أنسيلمو في 31 أغسطس الماضي معارا من نادي الوحدة حتى نهاية الموسم الحالي، لم يشارك اللاعب سوى في 47 دقيقة كانت أمام الاتحاد بالجولة الخامسة، حيث لم يكمل المواجهة وخرج متأثرا بإصابة في العضلة الأمامية.

وافتقد النصر محترفه الجاهز والمؤثر ماثيوس بيتروس بعد أن استبدله بأنسيلمو.

مسلسل الانحدار



19 أكتوبر خسر 1/ 2 أمام الهلال بنصف نهائي أبطال آسيا

24 أكتوبر خسر 1/ 0 أمام الاتفاق بالجولة التاسعة لدوري المحترفين

30 أكتوبر تعادل 1/1 مع الفيحاء بالجولة العاشرة للدوري

تراجع من المركز السادس إلى السابع برصيد 13 نقطة

أسباب أسهمت في تراجع النصر