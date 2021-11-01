شكرا لقرائتكم خبر الهلال وأحد.. قمة بالسلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الهلال المتصدر برصيد 12 نقطة نظيره أحد «الثالث» بـرصيد11 نقطة في الرابعة من مساء اليوم على صالة وزارة الرياضة بالرياض في قمة لقاءات الجولة السابعة للدوري الممتاز لكرة السلة.

وعلى نفس الصالة وعند الـ 7 مساء يلتقي النصر «الثاني» بـ 12 نقطة وبفارق التسجيل عن الهلال نظيره النهضة «العاشر «برصيد 6 نقاط، ويستضيف أبها في أبها نظيره ضباء.

وفي الأحساء يلتقي الفتح مع الوحدة، وفي القطيف يحل الاتحاد «الرابع» ضيفا على السلام، ويتواجه الأنصار «السادس» بـ 9 نقاط مع الأهلي» السابع» بـنفس الرصيد في المدينة المنورة.