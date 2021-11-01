الهلال وأحد.. قمة بالسلة

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وعلى نفس الصالة وعند الـ 7 مساء يلتقي النصر «الثاني» بـ 12 نقطة وبفارق التسجيل عن الهلال نظيره النهضة «العاشر «برصيد 6 نقاط، ويستضيف أبها في أبها نظيره ضباء.
وفي الأحساء يلتقي الفتح مع الوحدة، وفي القطيف يحل الاتحاد «الرابع» ضيفا على السلام، ويتواجه الأنصار «السادس» بـ 9 نقاط مع الأهلي» السابع» بـنفس الرصيد في المدينة المنورة.
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