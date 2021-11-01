عكاظ يحقق ذهبية الريشة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي عكاظ المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة الشباب التي اختتمت أمس باستضافة النادي وعلى مدار 4 أيام بمشاركة 74 لاعبا و18 ناديا. وجاء بالمركز الثاني نادي الهلال والاتفاق ثالثا. وتأهل 15 ناديا من الأندية المشاركة لدوري الدرجة الممتازة.

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