شكرا لقرائتكم خبر الهلال والشباب والفيصلي والتعاون لأبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك الهلال حامل لقب الدوري والفيصلي حامل لقب بطولة كأس الملك والشباب وصيف الدوري في البطولة القارية، فيما يشارك التعاون صاحب المركز الرابع بالدوري في الملحق الآسيوي بديلا لنادي الاتحاد صاحب المركز الثالث والذي فشل في الحصول على شهادة الرخصة الآسيوية بسبب عدم اجتيازه للمعيار المالي.
وكانت رابطة دوري المحترفين قد أعلنت أمس الأول قرار لجنة الاستئناف بإدارة التراخيص المتضمن رفض الاستئناف المقدم من ناديي الاتحاد والنصر للحصول على شهادة الرخصة الآسيوية، واعتماد قرار إدارة التراخيص بعدم منحهما الشهادة لعدم استيفائهما للمعايير المالية.
يذكر أن الهلال تأهل لنهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي في 23 نوفمبر الحالي بالرياض، نظيره بوهانج الكوري الجنوبي في النهائي، وذلك لفض الاشتباك بينهما في عدد مرات الفوز باللقب، بعد أن حققه كل منهما 3 مرات، علما أن الفائز سيصبح أكثر الأندية تحقيقا للقب.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال والشباب والفيصلي والتعاون لأبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.