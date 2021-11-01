الهلال والشباب والفيصلي والتعاون لأبطال آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت رابطة دوري المحترفين السعودي بشكل رسمي أسماء الأندية المشاركة بالنسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال آسيا 2022 ، إذ حصلت الأندية السعودية على ثلاثة مقاعد ونصف مقعد (الملحق).

ويشارك الهلال حامل لقب الدوري والفيصلي حامل لقب بطولة كأس الملك والشباب وصيف الدوري في البطولة القارية، فيما يشارك التعاون صاحب المركز الرابع بالدوري في الملحق الآسيوي بديلا لنادي الاتحاد صاحب المركز الثالث والذي فشل في الحصول على شهادة الرخصة الآسيوية بسبب عدم اجتيازه للمعيار المالي.

وكانت رابطة دوري المحترفين قد أعلنت أمس الأول قرار لجنة الاستئناف بإدارة التراخيص المتضمن رفض الاستئناف المقدم من ناديي الاتحاد والنصر للحصول على شهادة الرخصة الآسيوية، واعتماد قرار إدارة التراخيص بعدم منحهما الشهادة لعدم استيفائهما للمعايير المالية.

يذكر أن الهلال تأهل لنهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي في 23 نوفمبر الحالي بالرياض، نظيره بوهانج الكوري الجنوبي في النهائي، وذلك لفض الاشتباك بينهما في عدد مرات الفوز باللقب، بعد أن حققه كل منهما 3 مرات، علما أن الفائز سيصبح أكثر الأندية تحقيقا للقب.