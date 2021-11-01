الاتحاد يعيد مراجعة أهدافه من الموسم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة نادي الاتحاد مناقشة تعديل استراتيجيتها التي تخص الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي، وتوجيه التركيز أكثر نحو بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأتي هذه الخطوة بعد إبعاد الفريق من اللعب بدوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة نتيجة عدم منح النادي الرخصة الآسيوية.

وأصيبت جماهير الاتحاد بموجة إحباط حادة نظير هذا القرار، ولا سيما أنها كانت تنتظر عودة الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا في ظل دعم الفريق بعناصر جديدة قادرة على الذهاب به بعيدا في البطولة.

من جهة أخرى عقد المدير الفني الروماني كوزمين كونترا اجتماعا باللاعبين تخلله شرح للأخطاء الفنية والتكتيكية التي حدثت في المواجهة الماضية أمام الحزم، ضمن الجولة العاشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما بدأ الفريق الاستعداد لمواجهة الفتح الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري، حيث تشهد هذه المباراة عودة المدافع حمدان الشمراني للمشاركة، بعد أن غاب عن مباراة الحزم نتيجة إيقافه.