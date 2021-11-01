أخضر المصارعة يشارك ببطولة العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المنتخب السعودي للمصارعة في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 عاما التي تنطلق اليوم في العاصمة الصربية بلغراد، بمشاركة أكثر من 60 دولة من مختلف قارات العالم. وتضم بعثة الأخضر للبطولة ثلاثة مصارعين هم ريان هوساوي (يشارك في فئتي المصارعة الرومانية وزن 60 كجم والحرة وزن 57 كجم) ، وأحمد بارحمه (يشارك في فئتي المصارعة الرومانية وزن 67 كجم والحرة وزن 65 كجم)، وحسن الحارثي ( يشارك في فئتي المصارعة الرومانية وزن 72 كجم والحرة وزن 74 كجم)، ويقود الفريق فنيا المدرب محمد عبده، وحسن الشهراني كحكم وإداري.



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