ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا.. وترتيب هدافي الدوري المصري.. مهاجم الاتحاد في الصدارة.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - تغيرت حسابات جدول ترتيب الدوري المصري اليوم عقب فوز النادي الأهلي بهدف نظيف على البنك الأهلي، وانتصار سيراميكا كليوباترا 2-1 على الإسماعيلي، وعبور الزمالك لعقبة طلائع الجيش بهدفين دون مقابل، وخسارة الجولة من المقاصة بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة المحلية، حيث تصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة بـ6 نقاط، فيما جاء الزمالك وصيفا، وبيراميدز في المركز الثالث.



ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

المركز الأول: الأهلي 6 نقاط بفارق هدف عن الزمالك

المركز الثاني: الزمالك 6 نقاط

المركز الثالث: بيراميدز 6 نقاط.

المركز الرابع: الاتحاد السكندري 4 نقاط.

المركز الخامس: سيراميكا كليوباترا 4 نقاط.

المركز السادس: البنك الأهلي 3 نقاط.

المركز السابع: مصر المقاصة 3 نقاط

المركز الثامن: المقاولون العرب 3 نقاط

المركز التاسع: فيوتشر 3 نقاط

المركز العاشر: إنبي 3 نقاط

المركز الحادي عشر: سموحة بنقطة وحيدة

المركز الثاني عشر: المصري البورسعيدي بنقطة وحيدة

المركز الثالث عشر: غزل المحلة بنقطة وحيدة

المركز الرابع عشر: الجونة بنقطة وحيدة

المركز الخامس عشر: الشرقية للدخان بدون نقاط.

المركز السادس عشر: فاركو بدون نقاط.

المركز السابع عشر: الاسماعيلي بدون نقاط.

المركز الثامن عشر: طلائع الجيش بدون نقاط.

نجح الأنجولي مابولولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، في خطف صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بتسجيله 3 أهداف بواقع هدف في مرمى سموحة، وهدفين خلال فوز فريقه على فيوتشر بثلاثة أهداف لهدفين، مما جعله على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية 7 مواجهات من مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري.



ترتيب هدافي الدوري المصري

سيكون ترتيب هدافي الدوري المصري الآن كما يلي:

1- مابولولو (الاتحاد السكندري) (3 أهداف)

2- أحمد سيد زيزو (الزمالك) (هدفان)

3- أحمد رفعت (فيوتشر) (هدفان)

4- وليد الكرتي (بيراميدز) (هدفان)

5- بيرسي تاو (الأهلي) (هدفان)

6- عمر السعيد (الزمالك) (هدفان)

7- محمد هلال (البنك الأهلي) (هدفان)

وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، أحرزهما أحمد سيد زيزو وعمر السعيد، بينما نجح بيراميدز في الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأنهى الأهلي اليوم بفوز صعب على البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الأهلي وي السلام»، بهدف البديل محمد شريف.