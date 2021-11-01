شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: زيزو نجم الزمالك هذا الموسم.. وأوباما سيعود أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام طلائع الجيش، مشيرا إلى أن الفريق حقق المطلوب حتى الآن بالفوز في أول جولتين بالدوري.

وقال قاسم، في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك هذا الموسم، ويوسف أوباما سيعود للمشاركة أمام الأهلي وسيكون إضافة كبيرة.