شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومى: سنمنح طلعت يوسف فرصة أمام البنك الأهلى وإذا خسر ستتم إقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس يحيى الكومى، رئيس نادى الإسماعيلى الجديد، أن المجلس الجديد يسعى لانتشال النادى من الأزمات التي يعانى منها، وقال: "حزين جدا على حال الدراويش بعد الهزيمتين في أول الدورى".

وأضاف يحيى الكومى، في تصريحات تليفزيونية: "المسئولية كبيرة وزعلانين جدا على الحال اللى وصل إلى نادى الإسماعيلى بعد الهزيمة الثانية في الدورى، والمجلس الجديد ليس له يد في اختيار الجهاز الفني ولا اللاعبين، ونسعى لقيادة سفينة الإسماعيلى لبر الأمان".

وتابع: "أسعى للنجاح مع الإسماعيلى وإعادته لمنصات التتويج، وأمامنا فرصة لتنفيذ البرنامج الانتخابى في الفترة المقبلة".

واستطرد: "سيتم منح طلعت يوسف الفرصة لقيادة الإسماعيلى أمام البنك الأهلى لو فاز سيأخذ فرصة أخرى ولو اتهزم سيتم إقالته لأننا لن نستحمل هزيمة الإسماعيلى في ثلاث مباريات متتالية".

واختتم: "سنتواصل مع كل مشاكل الإسماعيلى المالية، وسنحاول تقليلها مع محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، وأزمة سعد الجزيرى لسه في بدايتها".