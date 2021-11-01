شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يرد على تصريحات رئيس الإسماعيلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أنه لن يدخل في أي حرب كلامية مع يحيى الكومي رئيس النادي الجديد.

وأشار طلعت يوسف، عبر تصريحات تليفزيونية، إلى أنه ما زال في مرحلة التعافى من فيروس كورونا، ولن يتحدث عبر وسائل الإعلام.

وأضاف أنه لن يعود لقيادة التدريبات قبل أسبوع من الآن مؤكدا أنه لن يتحدث عن مستقبله مع الفريق.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادى الإسماعيلي، فوز المهندس يحيى الكومى، بمنصب رئيس النادى الإسماعيلى، وخالد زين فى منصب نائب رئيس النادى، وحاتم حجازي أمينًا للصندوق.