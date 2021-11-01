شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: خطوة شيكابالا القادمة هي اللجوء للمحكمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية، والمسئول عن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن أزمة شيكابالا واتحاد الكرة، ستذهب إلى الخطوة القادمة، وهي لجوء اللاعب للمحكمة الرياضية الدولية.

وقال حسين، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "لم يصل لنا أي شيء بخصوص هذا الأمر، ولكن ما أستطيع أن أقوله إن اللائحة تنص على أن قرارات لجنة المسابقات يتم تعديلها فقط بقرار من لجنة التظلمات والمحكمة الرياضية".

وأضاف: "كأس الرابطة سيكون خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، ولكن الأزمة هنا أن الاتحاد الدولي أعلن أن كأس العالم للأندية في هذه الفترة، والاتحاد الأفريقي أرسل لـ فيفا أن لاعبي الأهلي سيكونون مع المنتخب، وبالنسبة لكأس الرابطة فهناك حلول أخرى".

وتابع: "موعد كأس العالم للأندية سيكون يوم 5، قبل نهاية أمم إفريقيا يوم 6، ازدحام الأجندة الدولية ليست عندنا فقط بل في العالم كله".

وأردف: "أيضًا كأس العرب لاعبو بيراميدز والمصري سيكونون مشاركين في الكونفدرالية، يجب أن يتم إيضاح كل هذه الأمور، لأن هذا ما جعلني أعلن عن 8 جولات فقط من البداية".

من ناحيته، قال محمود عبد الرزاق شيكابالا: "مافيش قضية أصلا ورئيس الاتحاد بنفسه قال إنى معملتش حاجة، واستندوا لتقرير الحكم الذى لم يشهد الواقعة".

وأضاف: "أنا مش طالب غير حقى.. وأنا رايح أتوج بالدورى زى اللي رايح فرحه أكيد مش هبوظ فرحي، وقدمنا التماسا جديدا وأنتظر الرد عليه".

وأشار الفهد الأسمر إلى أنه يخوض تدريباته بشكل طبيعى، ويستعد بقوة لخدمة الفريق فور رفع العقوبة عنه، والسماح له بالمشاركة مع فريقه فى المباريات المحلية المقبلة.