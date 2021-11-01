شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: إيقاف بامبو 4 أشهر بداية من 5 سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ابراهيم فايق مقدم برنامج جمهور التالتة ، أنه تقرر إيقاف كريم بامبو لاعب نادي البنك الأهلي بشكل رسمي بسبب إيجابية تحليله للمنشطات، مشيرا إلى أن فترة إيقاف كريم بامبو تبدأ من 5 سبتمبر الماضي أي تنتهي يوم 5 يناير المقبل.

وكان أحمد عز الدين طبيب فريق البنك الأهلي، قد كواليس ظهور إيجابية عينة كريم بامبو من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وموعد إصدار قرار المنظمة النهائي بايقاف اللاعب. وقال عز الدين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "عينة كريم بامبو جاءت إيجابية بعد إحدى مباريات البنك الأهلي في الموسم الماضي، اللاعب تحصل على دواء لتفتيت وحرق الدهون وكان يحتوى على مادة محظورة، ولم يكن هذا موضحا بالنشرة الداخلية للدواء أو مكتوبا على العلبة من الخارج". وأضاف طبيب البنك الأهلى: "حتى الآن لم يصدر أى قرار رسمي ضد كريم بامبو، وكنا نعلم بإيجابية عينته منذ شهر مايو الماضي، كريم بامبو استشارني قبل الحصول على دواء التخسيس الذي تضمن المادة المحظورة، وما حدث من كريم بامبو يندرج تحت بند الغش التجاري، ولم تتم إقالتي من البنك الاهلي وادارة النادي تتفهم الوضع".

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن تلقيه إخطارا بإيقاف كريم بامبو بسبب إيجابية عينته في تحليل المنشطات الذي خضع له.

كريم بامبو انضم إلى البنك الأهلي بشكل كامل هذا الموسم بعقد لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد موسم قضاه معارا من الزمالك في الموسم الماضي.