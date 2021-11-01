شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى الجديد: تغيير الجهاز الفنى وارد وأميل للأجنبى.. والجيل الحالي أقل من طموح الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي الجديد، أن تغيير الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف أمر وارد في ظل غصب جماهير الدراويش بسبب سوء النتائج، مضيفا: خلال تصريحات تلفزيونية إن اللاعبين الحاليين أقل من مستوى الفريق موضحا أنه يسعى لتكرار تجربة عام 2006 بعد إعادة بناء الفريق. وأشار إلى أن لاعبي الإسماعيلي الحاليين يفتقدون الروح القتالية وهو ما أدى لتراجع الدراويش بشكل كبير، موضحا أنه يميل للتعاقد مع مدرب أجنبي في المرحلة القادمة، مضيفا: أن الجميع غاضب بسبب سوء النتائج في الفترة الحالية، وسيحاول توسيع اللجنة الفنية في الفترة القادمة مرحبا بالاستعانة بخدمات علي أبو جريشة مرة أخرى في اللجنة الفنية.

وقال يحيى الكومي، إنه يتمنى وقوف الجميع خلف المجلس الجديد والدعاء له في المهمة الصعبة المُقبل عليها، في ظل النتائج السلبية للفريق، ويسعى لاستعادة أمجاد الإسماعيلي لينافس الأهلي والزمالك كما كان سابقًا، موضحًا أنه توقع فوزه بالانتخابات، في ظل ثقته في الجمعية العمومية للنادي.

واستكمل تصريحاته، أنه كان رئيسًا للإسماعيلي في فترة مجد الإسماعيلي عام 2008 التي كان قوام المنتخب فيها من الدراويش، مشيرًا إلى أنه سيجتمع مع الجهاز الفني للفريق، خلال الـ24 ساعة المقبلة، للحديث عن مستقبل الفريق في الفترة المقبلة، في ظل سوء النتائج التي لا يتقبلها الجماهير.

واستطرد «أوجه حديثي لطلعت يوسف بأن التعامل الفني والمعنوي أفضل من التدريب الفني والبدني، خاصة وأن الروح والحماس هما من سيعيدان انتصارات الإسماعيلي، وبالنسبة للاعبين ليس منطقيًا أن يطالبوا بالحصول على 10 ملايين جنيه وهم لم يقدمون شيئًا للفريق».

واختتم حديثه، أن مصير طلعت يوسف المدير الفني للفريق سيتحدد بناءً على نتائج الفريق في الفترة المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة للاعبين، مشيرًا إلى أنه من الممكن الاستعانة بمدير فني أجنبي حال فشل الجهاز الفني الحالي.