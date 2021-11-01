شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: خلقنا فرصا كثيرة أمام الأهلي.. والجدول ظلم البنك في بداية مشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال، مدرب البنك الأهلى، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الأهلى، على الرغم من الهزيمة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلى والسلام في إطار مباريات الأسبوع الثانى من بطولة الدورى.

وقال خالد جلال، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "مباراة الأهلى صعبة وكنت عامل حسابه بشكل كبير وحرمت الاهلى من صناعة العديد من الفرص على مرمى فريقنا، وكان لنا 4 فرص من الممكن أن نسجل منها ولكن لم يكن هناك توفيق، والاهلى غير طريقته وأنا أيضا غيرت طريقتى".

وأضاف مدرب البنك: "آخر 25 دقيقة كنا نستطيع التسجيل في شباك الأهلى ولكن في قدمنا مباراة كبيرة وكنا نحترمه للغاية، والجدول في بدايته لنا صعب جدا أننا نبدأ بطرفى السوبر المصرى طلائع الجيش والاهلى واللقاء القادم سنواجه الإسماعيلى الخارج من هزيمتين ستبقى مواجهة صعب جدا".

وتغلب فريق الأهلي على البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة السادسة في صدارة الدوري بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط في المركز السادس.