شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السرعة يعود من تونس متوجا ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة منتخب كرة السرعة إلى القاهرة قادمة من تونس، بعد المشاركة ببطولة العالم التى اختتمت أمس، وحقق خلالها المنتخب 12 ميدالية ذهبية.

وتُوج المنتخب بالمركز الأول على مستوى منافسات الكبار والناشئين.

وكان فى استقبال البعثة عبد الأول محمد مساعد وزير الرياضة ومسئولى اتحاد اللعبة.

ونجح أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة، فى انتخابات الاتحاد المصرى، بعد فوزه بمنصب الرئيس، حيث حصل على 11 صوتا من أصل 15 صوتا.

وفازت باقي قائمة الخطيب بجميع المناصب، حيث حصل سامح محمد محمود على منصب النائب بالتزكية، وفي أمين الصندوق فاز طه شرف برصيد 10 أصوات، وفي العضوية فاز كل من: محمد حسين بـ15 صوتا، أحمد سالم بـ14 صوتا، ومحمد عبد الكريم برصيد 12 صوتا وحنان السيد 11 صوتا وعماد الهابط برصيد 11 صوتا وشريف يسري برصيد 11 صوتا.