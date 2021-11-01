شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: رفضنا رحيل شادي حسين.. والدوري صعب هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، أن الدوري الممتاز هذا الموسم سيكون أصعب بكثير من الموسم الماضي، موضحا أن سيراميكا قدم بداية قوية هذا الموسم بحصد 4 نقاط في أول جولتين وخاصة بعد الفوز على الإسماعيلي وهو فريق كبير.

وقال البطاوي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن شادي حسين مهاجم سيراميكا تلقى عدة عروض للرحيل ولكن النادي تمسك به.

فاز فريق سيراميكا بقيادة مديره الفنى هيثم شعبان على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الثانية من مسابقة الدورى العام الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 .

وتقدم عصام صبحى، لاعب الإسماعيلى، لفريق السيراميكا، بهدف عكسى فى مرماه فى الدقيقة 16 قبل أن يتعادل شلونجو للإسماعيلى فى الدقيقة 30 .

وتقدم شادى حسين، لاعب سيراميكا، لفريقه ليحرز الهدف الثانى أمام الإسماعيلى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة لينتهى اللقاء لصالح فريقه .

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من ، أحمد عادل عبد المنعم ومحمد هاشم و باهر المحمدى و محمد دسوقى و عصام صبحى و عماد فتحى و محمود دونجا و محمد صادق و شيلونجو وشكرى نجيب و أحمد مصطفى .

بينما ضم تشكيل سيراميكا كليوباترا كلا من ، عامر عامر و مصعب البطاط و سيف تقا و عبد الله محمود و أحمد محسن و محمود نبيل و محمد حسن و بلال السعيدنى و محمد حسن و محمد إبراهيم و شريف دابو و باسم مرسى .