شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسي يحصد فضية بطولة أمريكا سيف المبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج اللاعب زياد السيسى بالميدالية الفضية ببطولة أمريكا لسيف المبارزة، والتى تعد أول بطولات الموسم التى يشارك فيها اللاعب بعد أولمبياد طوكيو 2020.

وودع زياد السيسى منافسات السلاح من دور الـ16 فى الأولمبياد بعد الخسارة من لاعب جورجيا ساندرو بازاديز بنتيجة 15 -12 في مباراة دور الـ16 لمنافسات سلاح السابر فردي رجال لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان اللاعب قد اقتنص بطاقة التأهل لدور الـ16 في سلاح السابر، بعد منافسة صعبة للغاية ضد لاعب اللجنة الأولمبية الروسية فينيامين ريشتينكوف، وفاز السيسي 15-13 ليتأهل لدور الـ 16.