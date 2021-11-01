شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل إمبابي وأحمد شكري لمستر أولمبيا بعد فوزهما بالمركز الأول في مهرجان كو برو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت مساء اليوم الأحد، فعاليات مهرجان أولمبيا مصر للمحترفين في كمال الأجسام كوبرو (KO PRo)، والذي نظمه فريق كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بمصر لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأجانب المحترفين.

وأسفرت نتائج البودي بليدينج عن فوز الكندي ريجان جيمس بالمركز الأول، ومحمد شعبان بالمركز الثاني، والإنجليزي سامسون داودا بالمركز الثالث، ومحمد طه عبد الفتاح بالمركز الرابع ومحمد الامام بالمركز الخامس.

وفي وزن 212 توج محمد امبابي بالمركز الأول، واحمد الورداني بالمركز الثاني، ومحمد صلاح فؤاد بالمركز الثالث، وجاء الإيطالي باسكولي انجيلو بالمركز الرابع ووائل مكي بالمركز الخامس.

وفي الكلاسيك فيزيك نجح الاسباني جوزيه ماريا في الفوز بالمركز الأول، وحل الروسي ارتيم بوتشوكوف في المركز الثاني، ثم بيتر مولنار في المركز الثالث، وعبدالله الصيرفي في المركز الرابع، والإسباني روبين لوبيز بالمركز الخامس.

وفي فئة الفيزيك حصد أحمد شكري المركز الأول، ثم الكويتي ساندا الساند الثاني، والإنجليزي اميل ووكر ثالثا، والروسي دينس جوزيف بالمركز الرابع ويوسف حسن بالمركز الخامس.

وأقيم المهرجان على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الإنتاج الاعلامي، بالسادس من اكتوبر بتنظيم كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وشهدت فعاليات مهرجان اولمبيا مصر للمحترفين مشاركة عدد كبير من نجوم كمال الأجسام المحترفين مثل البطل المصري محمد شعبان، وريجان جريمس ومحمد الامام في الوزن المفتوح، واحمد الورداني ومحمد الامبابي و ستيف بنثين وجلال رضا.

وشهد المهرجان تكريم البطل المصري العالمي بيج رامي بعد تألقه وفوزه بلقب مستر اولمبيا 2021 للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج باللقب في نسخة العام الماضي.

وتخلل المهرجان عدد من الفقرات الموسيقية، والاستعراضية، بالإضافة إلى تكريم البطل العالمي محمود الدرة، الذي يعد واحدا من أشهر لاعبي كمال الأجسام في المنطقة العربية.