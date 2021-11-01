شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى والبنك الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الأهلي على البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة السادسة في صدارة الدوري بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط في المركز السادس.
وتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق في الوسط ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني في الهجوم.
وجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، حسام حسن، محمد شريف، حسين الشحات، كريم فؤاد، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.
وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وأحمد ياسين، ومحمود سيد، وعاصم صلاح، وأمير مدحت في الدفاع، ومحمد فتحي، وأحمد سعيد، ومحمد بسيوني، و محمد هلال، اسحاق يعقوبو في الوسط، وفادي فريد في الهجوم.
وعلى مقاعد البدلاء: أحمد العش، ومحمود قاعود، وأحمد السعدني، ومحمد لعبة، ومعروف يوسف، وموسى دياورا، وأسامة إبراهيم، ومحمد عيسى، وأسامة فيصل