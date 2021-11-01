شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى والبنك الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الأهلي على البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة السادسة في صدارة الدوري بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط في المركز السادس.